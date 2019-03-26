Канада не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел страны.

«В соответствии с международным правом Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», – подчеркнули в ведомстве.

Аннексия территории силой запрещена международным правом, добавили в МИД.

«Любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку. Канада – верный друг Израиля. Мы поддерживаем Израиль и его право жить в мире и безопасности со своими соседями», – резюмировали в ведомстве.

В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты - спорная территория, которую считают своей Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав Сирии, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Совбез ООН не признал этого решения.