Канада не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел страны.
«В соответствии с международным правом Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Давняя позиция Канады остается неизменной», – подчеркнули в ведомстве.
Аннексия территории силой запрещена международным правом, добавили в МИД.
«Любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку. Канада – верный друг Израиля. Мы поддерживаем Израиль и его право жить в мире и безопасности со своими соседями», – резюмировали в ведомстве.
В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Голанские высоты - спорная территория, которую считают своей Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав Сирии, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.
В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Совбез ООН не признал этого решения.
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