Министерство энергетики РФ ожидает, что Украине и России удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года, когда истекает срок действия документа.

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре», - сказал он.

По словам Яновского, итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС может состояться в сентябре-октябре этого года. В настоящий момент следующая встреча планируется на май этого года. «По плану в мае должен с ними встречаться. Также осенью буду встречаться в рамках трехсторонки, в сентябре-октябре», - отметил замглавы Минэнерго РФ.



Напомним, исполнительный директор Группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.