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От начала суток, 24 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксирован один обстрел боевиков с применением оружия запрещенных калибров. Об этом сообщают в пресс-центре Министерства обороны.

В штабе сообщили, что российско-оккупационные войска в 7:20 осуществили обстрел из миномета калибра 82 мм в сторону позиций украинских военных вблизи населенного пункта Золотое 4. Украинские военные не открывали огонь в ответ.

«Сейчас ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем украинских военных. Потерь в рядах Объединенных сил с начала суток не учтено», - сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

Напомним, на линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, состоялось восстановление работы контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». 
ForUm

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