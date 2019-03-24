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На линии разграничения на Донбассе сегодня, 24 марта, состоялось восстановление работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое». Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники сообщили, что возобновление работы состоялось 24 марта 2019 года в 7:00 по решению командующего Объединенных сил.

«Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций», - сообщили правоохранители.

Сообщается, что в настоящее время через КПВВ «Золотое» ни один гражданин или транспортное средство не проследовал.
ForUm

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