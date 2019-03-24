На территории острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает пресс-службп Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.



Толчки начались на глубине 60 км, землетрясение находилось в 51 км от города Посо - главного транспортного узла Сулавеси. О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается.​

Отметим, в декабре в Индонезии произошло еще одно землетрясение, которое вызвало цунами. Тогда в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) погиб 281 человек. Цунами, образовавшееся в Зондском проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря.