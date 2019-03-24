также в разделеМир
Циклон в Африке: число жертв достигло 761 человек 15
Мадуро заявил, что Гуайдо и США намерены его убить 17
В Казахстане новые назначения 22
Французский посол уволен из-за домогательств 32
Эвакуация людей с лайнера в Норвегии (Видео) 282
Армия Израиля нанесла удары по постам ХАМАС 16
Авиация России нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу: 15 погибших 52
В Колумбии произошло мощное землетрясение 36
Появилось видео с борта круизного лайнера в Норвегии 625
Генпрокурор США ознакомился с отчетом Мюллера 65
Взрыв в Китае: число жертв выросло до 64 человек 31
В Лондоне проходит марш в поддержку второго референдума по Brexit 18
«Желтые жилеты» вышли на протесты в Париже: более 30 задераны 42
Петицию об отмене Brexit подписали 4 млн человек 48
Румыния отказывается от автомата Калашникова 110
НАТО построит в Польше склад для хранения военной техники США 30
В Пентагоне заявили о полном разгроме ИГИЛ в Сирии 94
В Казахстане переименовали Астану в Нур-Султан 32

На территории острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает пресс-службп Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки начались на глубине 60 км, землетрясение находилось в 51 км от города Посо - главного транспортного узла Сулавеси. О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается.​

Отметим, в декабре в Индонезии произошло еще одно землетрясение, которое вызвало цунами. Тогда в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) погиб 281 человек. Цунами, образовавшееся в Зондском проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря.

После этого сообщалось, что Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло еще одно землетрясение, сопровождавшееся мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.

Напомним, в Колумбии также произошло мощное землетрясение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги