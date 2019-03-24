На западе Колумбии вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение зафиксировали в 19:21 по времени UTC. Его эпицентр находился в 130 километрах на северо-восток от города Кале, где залегал на глубине 113,3 километра.

Как отмечается, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, взрыв на заводе в Китае был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2.