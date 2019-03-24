также в разделеМир
В Индонезии произошло мощное землетрясение 11
Циклон в Африке: число жертв достигло 761 человек 15
Мадуро заявил, что Гуайдо и США намерены его убить 17
В Казахстане новые назначения 22
Французский посол уволен из-за домогательств 32
Эвакуация людей с лайнера в Норвегии (Видео) 284
Армия Израиля нанесла удары по постам ХАМАС 16
Авиация России нанесла авиаудар по сирийскому Идлибу: 15 погибших 52
Появилось видео с борта круизного лайнера в Норвегии 627
Генпрокурор США ознакомился с отчетом Мюллера 65
Взрыв в Китае: число жертв выросло до 64 человек 31
В Лондоне проходит марш в поддержку второго референдума по Brexit 19
«Желтые жилеты» вышли на протесты в Париже: более 30 задераны 42
Петицию об отмене Brexit подписали 4 млн человек 48
Румыния отказывается от автомата Калашникова 110
НАТО построит в Польше склад для хранения военной техники США 30
В Пентагоне заявили о полном разгроме ИГИЛ в Сирии 94
В Казахстане переименовали Астану в Нур-Султан 32

На западе Колумбии вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение зафиксировали в 19:21 по времени UTC. Его эпицентр находился в 130 километрах на северо-восток от города Кале, где залегал на глубине 113,3 километра.

Как отмечается, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, взрыв на заводе в Китае был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги