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В течение минувших суток российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Военные сообщили, что сепаратисты (в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток») дважды обстреляли украинских военных: «из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4», – уточнили в штабе.

В сводке отмечено, что подразделения обороняющихся давали адекватный ответ, в результате чего было уничтожено пятеро и ранен один сепаратист.

«С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано», – добавили в штабе ООС.

Накануне стало известно, что во время вражеского снайперского обстрела на Донбассе погиб старший боевой медик.
ForUm

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