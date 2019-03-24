Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Военные сообщили, что сепаратисты (в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток») дважды обстреляли украинских военных: «из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4», – уточнили в штабе.

В сводке отмечено, что подразделения обороняющихся давали адекватный ответ, в результате чего было уничтожено пятеро и ранен один сепаратист.

«С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано», – добавили в штабе ООС.

Накануне стало известно, что во время вражеского снайперского обстрела на Донбассе погиб старший боевой медик.