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В районе ООС погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Николай Денисов был старшим сержантом. Он пошел служить добровольцем в 2014 году в 13-й батальон территориальной обороны. Тогда он принимал участие в обороне Дебальцево и был награжден орденом «За мужество». В 2015 году Николай продолжил службу и был призван Черниговским городским военкоматом.

Мужчина погиб 22 марта во время командировки в военную комендатуру города Константиновка. Детали гибели мужчины пока не известны. 

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