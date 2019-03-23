В районе ООС погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Николай Денисов был старшим сержантом. Он пошел служить добровольцем в 2014 году в 13-й батальон территориальной обороны. Тогда он принимал участие в обороне Дебальцево и был награжден орденом «За мужество». В 2015 году Николай продолжил службу и был призван Черниговским городским военкоматом.

Мужчина погиб 22 марта во время командировки в военную комендатуру города Константиновка. Детали гибели мужчины пока не известны.

Напомним, сегодня боевики на Донбассе обстреляли район, где завтра планируют открыть новый КПВВ