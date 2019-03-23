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В Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной в субботу, 23 марта, столкнулись два автомобиля Peugeot, вследствие чего один из них перевернулся на бок. Оба водителя оказались таксистами. Об этом пишет Информатор.

Как рассказал водитель перевернутого Peugeot, он поворачивал с проспекта на улицу Гарматную на зеленый сигнал светофора. По словам мужчины, Peugeot 301 двигался в сторону центра на большой скорости и влетел ему в бок, после чего автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.

В результате столкновения водитель Peugeot сломал ногу. Его пассажир также получил травмы. Пострадала и пассажирка перевернутого авто, ее забрала скорая помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП в Киеве.
ForUm

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