В центре Киева после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Киева.

Сообщается, что вчера вечером при выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись «Мазератти», «Тойота» и «КИА». После этого между водителями начался конфликт, в ходе которого водитель "Мазератти" выхватил оружие и начал стрелять по другой машине, после чего скрылся с места происшествия.

Водитель обстрелянного авто не пострадал. Полиция на месте инцидента изъяла стреляные гильзы, которые направят на экспертизу. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.