также в разделеСтолица
Кличко опроверг требование ЮНЕСКО о прекращении работ по строительству пешеходного моста 5
В Киеве ожидается усиление порывов ветра 15
Спад промпроизводства замедлился до 1,8% 18
В Киеве отремонтировали 48-летнюю станцию метро 64
Киев выплатит детям-сиротам и лицам с инвалидностью матпомощь 24
На избирательном участке в Киеве пропала печать, открыто дело 12
ДТП на «Дорогожичах»: Водитель заявил об отказавших тормозах, его задержали 40
В Киеве маршрутка сбила трех пешеходов на переходе 54
В Киеве больше не будут высаживать каштаны вдоль дорог 44
Кличко совершил рейд по киевским свалкам 43
В Киеве прикрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию 27
Порошенко назначил нового главу Дарницкой РГА 24
В Киеве из-за анекдотов подстрелили мужчину 177
В Киеве снова пытались поджечь магазин Roshen 54
Полиция назвала причину взрыва в киевской многоэтажке 51
Кличко проверил, как разбирают Шулявский путепровод 50
Задержан еще один подозреваемый в поджоге магазина Roshen на Оболони 50
В киевской многоэтажке произошел взрыв: есть пострадавшие 36

В центре Киева после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Киева.

Сообщается, что вчера вечером при выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись «Мазератти», «Тойота» и «КИА». После этого между водителями начался конфликт, в ходе которого водитель "Мазератти" выхватил оружие и начал стрелять по другой машине, после чего скрылся с места происшествия.

Водитель обстрелянного авто не пострадал. Полиция на месте инцидента изъяла стреляные гильзы, которые направят на экспертизу. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
32
Теги