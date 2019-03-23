Протесты «желтых жилетов» в Париже не будут разгонять с применением армии. Об этом накануне очередных протестов в субботу, 23 марта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Mediapart.

По его словам, французскую армию не намерены привлекать для наведения порядка и разгона уличных протестов.

«Все должны успокоиться. Ни в коем случае армия в нашей стране не будет использоваться для поддержания порядка, это абсолютно ложные слухи», - заявил Макрон.

Отметим, слухи об использовании армейских подразделений начали распространяться после того, как стало известно о мобилизации отрядов Sentinelle, сформированных в Париже после терактов 2015 года.

Также накануне стало известно, что полиция запретила протесты «желтых жилетов» в Париже, которые были запланированы на 23 марта. В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов.

Напомним. раньше появилась информация, что Макрон хочет запретить протесты на Елисейских полях.