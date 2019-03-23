В брошенном доме в селе Широкино Донецкой области обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
«В одном из брошенных домов в селе Широкино Волновахского района Донецкой области было обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения, которые находились, собственно, в свободном доступе», - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что с целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе причинение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личным составом группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады проведено обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов, по результатам которого выявлено и установленным порядком изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.
Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где проведено их уничтожения.
Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб боевой медик.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время