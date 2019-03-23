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В брошенном доме в селе Широкино Донецкой области обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

«В одном из брошенных домов в селе Широкино Волновахского района Донецкой области было обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения, которые находились, собственно, в свободном доступе», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что с целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе причинение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личным составом группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады проведено обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов, по результатам которого выявлено и установленным порядком изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.

Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где проведено их уничтожения.

Напомним, на Донбассе от пули снайпера погиб боевой медик.
ForUm

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