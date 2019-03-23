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На Майдане Незалежности в Киеве после полудня субботы, 23 марта, началась акция протеста Национального корпуса. На площади находятся около двух тысяч человек, сообщают Українські Новини.

Правоохранители перекрыли движение на улице Крещатик, где находится сцена и основная часть активистов.

Участники разместили два плаката с надписями «Свинарчуков Порошенко за решетку» и «Пока Свинарчуки грабят 7 000 погибли, 30 000 ранены» напротив Монумента независимости.

В митинге участвует лидер Нацкорпуса, депутат Верховной Рады Андрей Билецкий (внефракционный).

Участники требуют взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и участников схемы по хищениям в госконцерне Укроборонпром - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства концерна.

Активисты также требуют назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества, обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением и не относящихся к информации с ограниченным доступом.

Кроме того, участники акции протеста выступают за еженедельный отчет генерального прокурора Юрия Луценко по данному делу.

На данный момент акция проходит мирно.

Тем временем в полиции Киева сообщили, что за безопасностью в центре столице сегодня следят около 1,5 тысячи полицейских. Также водителей предупредили об ограничении движения в центре города.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что на реализацию реформы Укроборонпрома нужно полгода.
ForUm

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