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В Министерстве внутренних дел заявляют, что позиция главы ведомства Арсена Авакова в противостоянии экстремистским движениям «остается твердой»

Об этом говорится в комментарии МВД на запрос Радио Свобода относительно письма послов стран «Группы семи» министру Авакова об «опасности экстремистских движений».

По словам представителя министерства, позиция Авакова относительно экстремистских политических движений в Украине «остается твердой и бесспорной».

Как утверждают в ведомстве, руководители радикальных групп «были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс ... приведут к соответствующим последствиям».

«Красные линии были проведены - никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы», - сообщили в МВД.

Как сообщалось, накануне Радио Свобода получило подтверждение, что посол Франции в Украине Изабель Дюпон от имени всех послов стран «Группы семи» направила письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. В нем она написала, что «группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат». Первые сообщения в СМИ об этом письме появились 15 марта.

31 марта в Украине состоятся выборы Президента. В Министерстве внутренних дел ранее заявляли, что попытки силового вмешательства в избирательный процесс в Украине будут пресекаться.
ForUm

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