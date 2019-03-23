Киевская городская государственная администрация (КГГА) и ЮНЕСКО сотрудничают по вопросу возведения пешеходного моста в Киеве. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко прокомментировал информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) якобы высказалась за прекращение работ по возведению велосипедно-пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. По словам мэра, никаких подобных требований со стороны ЮНЕСКО в КГГА не поступало.

«На днях в некоторых СМИ появилась информация, что ЮНЕСКО выступает против строительства пешеходно-велосипедного моста, который должен стать туристической жемчужиной Киева. Я хочу вас заверить: строительные работы по возведению этого моста через Владимирский спуск полностью соответствуют действующему законодательству. Сейчас работы продолжаются и никаких требований от ЮНЕСКО о прекращении работ городская администрация не получала», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры от 2017 года. При работах никоим образом не нарушено законодательство. Также, по словам Виталия Кличко, КГГА обратилась к Экспертному Совету Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест для предоставления экспертных заключений относительно влияния проекта строительства этого моста.

«В заключении говорится о том, что влияние возведения пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует. Мы с ЮНЕСКО постоянно в сотрудничестве. Ожидаем встречу с представителями организации в апреле. Хочу подчеркнуть, что работы продолжаются и в конце весны мы планируем открыть мост», - подчеркнул он.

Также, по словам городского головы, в этом году в столице продолжат работы по строительству новых и реконструкции старых парков и зеленых зон. Так, планируется завершить работы, в частности, в парке «Победа» (вторая очередь), Куреневском парке, третьей очереди «Наталки». Продолжается глобальная реконструкция столичного зоопарка. В частности, уже в этом году откроют новый вход в зоопарк, три озера.

Напомним, в Киеве отремонтировали 48-летнюю станцию метро.