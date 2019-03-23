Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
«В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Схід» наших защитников обстреляли дважды - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – возле села Водяное; из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка», - говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Північ» оккупанты совершили четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра – возле села Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле поселка Золотое-1.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 22 марта ответным огнем трех оккупантов было ликвидировано и пять получили ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Напомним, вчера боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, вследствии чего погиб военный.
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