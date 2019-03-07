Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что смена председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева сыграет на руку российскому «Газпрому». Об этом министр заявил в интервью 5 каналу.

«Я боюсь, что по меньшей мере они («Газпром»- Ред.) были действительно рады, потому что никто до Коболева не смог поставить «Газпром» на колени. И фактически заслуга Коболева в том, что Украина стала геополитическим игроком в энергетической сфере. Он использовал, как казалось России, их непревзойденность и всесилие в энергетике - ведь они давно говорили, что газ - это оружие, и вдруг выяснилось, что этот вопрос - ахиллесова пята для России. И он дважды разбил их в газовом арбитраже на международном уровне», - сказал Омелян.

Он также отметил, что, согласно его гражданской позицией, вклад Коболева в развитие украинской энергетической отрасли и геополитический развитие еще будет соответственно оценен в будущем.

Кроме того, министр прокомментировал свое решение проголосовать за проведение конкурса на должность главы «Нафтогаза».

«Моя точка зрения разнилась с принятой Кабмином, но ее никто не поддержал, и поскольку я считаю, что решение должно быть единогласным, я поддержал эту позицию при голосовании», - отметил министр.

Напомним, правительство объявило открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал решение правительства о непродлении контракта с ним, а также объявление конкурса на эту должность противоречащим украинскому законодательству и духу проводимых реформ.