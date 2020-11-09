Американская система Virgin Hyperloop в Лас-Вегасе успешно завершила испытания своей сверхскоростной транспортной технологии и перевезла первых людей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что двухместная капсула Pegasus (XP-2) со скоростью 172 км в час по вакуумному туннелю перевезла первых пассажиров, которыми стали топ-менеджеры компании.

Ранее компания провела более 400 тестовых поездок своего транспорта без людей на борту.

Разработчики новой транспортной технологии на базе магнитной левитации стремятся развить скорость своего транспорта до 1223 км в час и уверяют о начале новой эры путешествий с достижением этой цели. Например, в Virgin Hyperloop утверждают, что путешествие от Нью-Йорка до Вашингтона займет всего 30 минут, что вдвое быстрее, чем перелет на коммерческом самолете, и в четыре раза быстрее, чем поездка на скоростном поезде.

Компания Virgin планирует получить сертификаты безопасности до 2025 года, а до 2030 года планирует начать выполнять коммерческие перевозки с пассажирскими кабинами на 28 человек.