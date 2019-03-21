Полиция Казахстана уже задержала около 20 участников акции протеста против переименования столицы страны Астаны в Нурсултан.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, активисты устроили пикет на площади перед зданием мэрии Астаны в четверг. На них напала полиция и задержала большинство протестующих.

Также сообщается, что несогласные создали онлайн-петицию против изменения названия столицы, под ней уже подписались более 30 тысяч человек.

Столица Казахстана меняла название уже трижды за последние 60 лет. В 1961-м город переименовали с Акмолинска на Целиноград. После того как Казахстан получил независимость от СССР в 1991 году, его стали называть Акмола, что означает «белая могила». Название Астана город получил тогда, когда президент Нурсултан Назарбаев сделал его столицей вместо Алма-Аты. Астана переводится просто – «столица».

Напомним, парламент Казахстана одобрил переименование столицы Астаны в Нурсултан 20 марта – на следующий день после объявления об отставке с поста президента страны Нурсултана Назарбаева.