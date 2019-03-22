По данным Службы безопасности Украины, накануне предстоящих выборов президента готовится очередной «вброс» в информационное пространство, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД, сообщает пресс-центр ведомства.

«По данным Службы безопасности Украины готовится очередной вброс в информационное пространство, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ, МВД накануне предстоящих выборов президента Украины», – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что «подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки».

В ведомстве также отметили, что денные материалы содержат грамматические и стилистические ошибки.

СБУ призвала проверять информацию перед ее обнародованием.