также в разделеВыборы
Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова 7
Шлапак и Молчанова готовят массовый подкуп студентов и членов избиркомов в пользу Тимошенко 26
Президент призвал СБУ усилить защиту компьютерных систем ЦИК 9
Место голосования сменили уже 100 тысяч украинцев 22
Только 12% украинцев верят в честность выборов 24
Для украинских военных создали 93 избирательных участка 11
Самый длинный в истории: в Киеве презентовали бюллетень для выборов президента 121
Луценко: Путин шантажирует украинцев, чтобы повлиять на результаты выборов 97
МВД проверит реестр избирателей 57
ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации россиян наблюдателями 80
Луценко: В Дубно задержали участника сетки подкупа избирателей для «кандидата Ю» 62
Подразделения МВД переходят на усиленный режим несения службы 31
Блогер: За Зеленским и Бойко стоят одни и те же люди связанные с Банковой 91
В ЦИК объяснили увеличение количества бюллетеней на первый тур 39
На Львовщине женщину назначили главой УИК без ее ведома 30
Верховный суд вынес решение по иску об однофамильцах в бюллетенях 191
ЦИК заказала на первый тур выборов больше бюллетеней 23
The Jamestown Foundation: На парламентских выборах в Украине пророссийские политические силы будут иметь большие шансы на успех 52

По данным Службы безопасности Украины, накануне предстоящих выборов президента готовится очередной «вброс» в информационное пространство, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД, сообщает пресс-центр ведомства.

«По данным Службы безопасности Украины готовится очередной вброс в информационное пространство, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ, МВД накануне предстоящих выборов президента Украины», – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что «подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки».

В ведомстве также отметили, что денные материалы содержат грамматические и стилистические ошибки.

СБУ призвала проверять информацию перед ее обнародованием.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги