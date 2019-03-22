Решением Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда от 22 марта дело о возвращении в собственность государству Запорожского титано-магниевого комбината направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что суд отменил решение хозяйственного суда Запорожской области от 9 июля 2018 года, которым суд первой инстанции полностью удовлетворил иск руководителя САП в интересах государства к компании «Толексис Трейдинг Лимитед» и ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината, а также постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 12 декабря 2018 года, которым указанное решение оставлено в силе.

«То есть своим решением суд частично удовлетворил кассационные жалобы ответчиков и, несмотря на приведение прокурорами обоснованных возражений против поданных жалоб, решил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мотивы такого решения, учитывая объявление только его резолютивной части, пока неизвестны и будут в полной мере оценены Специализированной антикоррупционной прокуратурой после ознакомления с полным текстом», – говорится в сообщении.

У САП такой результат кассационного рассмотрения дела «вызывает не только удивление, учитывая учет всех доводов ответчиков судами предыдущих инстанций и надлежащее обоснование их отклонение в соответствующих решениях, но и глубокое беспокойство из-за продолжения наращивания долговых обязательств текущим менеджментом предприятия, фактически подконтрольным частному инвестору в условиях полного бездействия и созерцательной позиции Фонда государственного имущества Украины, как основателя и участника этого общества».

«Подчеркиваем, что в настоящее время в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуре не отказано, зато приведенным в нем доводам должна быть предоставлена ​​повторная оценка. Такой отсрочкой на неопределенный срок возврата комбината государству, созданы риски полного уничтожения его материально-технической базы и прямая угроза экономической безопасности и обороноспособности Украины», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что прокуроры САП будут требовать скорейшего повторного рассмотрения иска с одновременным принятием мер, в том числе в рамках досудебного расследования, направленных на недопущение вывода активов предприятия, их хищение и растраты.

Напомним, 9 июля 2018 года Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в интересах государства к компании «Толексис Трейдинг Лимитед» о расторжении договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» и в ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о возвращении имущества.