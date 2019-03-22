Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным решением Северокавказского окружного военного суда Российской Федерации об осуждении гражданина Украины Павла Гриба к 6 года лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от грубого похищения 24 августа 2017 Гриба в Гомеле (Республика Беларусь), непредоставления длительное время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на Дону, ограничений в оказании неотложной медицинской помощи и до неправомерного приговора», – говорится в заявлении.

В МИД отметил, что свидетельства Гриба, предоставленные в ходе судебного разбирательства, относительно сфальсифицированных обвинений, угроз, физического воздействия и психологического насилия со стороны российских силовых структур были вызывающе отклонены судом.

«Считаем, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в том числе право на справедливый суд и право на жизнь. Вследствие полученных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы. Павел Гриб нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывании в специализированном медицинском учреждении», – подчеркнули в мнистерстве.

МИД требует немедленно отменить незаконный приговор по делу Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину.

«Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубого нарушения прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины Гриба. Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения Павла и других граждан Украины, незаконно осужденных по политическим мотивам на территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя», – сказано в заявлении.

Как сообщал ForUm, сегодня, 22 марта, Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения.

Отец парня Игорь Гриб заявил, что Павел не выживет за решеткой.