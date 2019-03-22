Украинский политзаключенный Павел Гриб не выживет за решеткой. Об этом сказал отец парня Игорь Гриб, сообщает УНИАН.

«Что попросил прокурор, то суд и утвердил», - заявил он. По словам отца, такое решение было ожидаемым. «Мы не ожидали никаких человеческих решений, я имею в виду каких-то оправдательных решений. Такой приговор был вполне прогнозируем», - добавил отец.



«Единственная надежда – что его обменяют, поскольку он не выживет за решеткой. Павел, когда на суде был, у него держалась высокая температура. Павлу не только медицинскую помощь не предоставляли в зале суда, даже температуру не измеряли. На все последние заседания суд вызывал скорую помощь. О чем дальше можно говорить», - подчеркнул он.

«Где вы видели какие-либо гуманные действия со стороны РФ? Я, например, анализировал, я не помню такого. Хотелось бы верить. Но приговор есть», - добавил отец политзаключенного.

Как сообщал ForUm, сегодня, 22 марта, Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения.