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Президент Петр Порошенко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.

Об этом он заявил 22 марта по случаю 27-й годовщины создания СБУ, передает Украинская правда.

«Я хотел бы отметить важную роль посла США Мари Йованич в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю, она, как представитель США и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку», - сказал Порошенко.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. 

В посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности
ForUm

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