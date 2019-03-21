Самый высокий в мире уровень недоверия украинцев к власти распространяется и на органы, ответственные за организацию и проведение выборов. Об этом сообщает всемирно аналитически-консультативная фирма Gallup, пишет Радио Свобода.

По данным специалистов, только 12% опрошенных в Украине в 2018 году сказали, что они уверены в честности выборов. Это значительный спад по сравнению с данными 2014 года, когда избирательной системе в Украине доверяли 26%.

Аналитики также отмечают, что граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве.

31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Согласно соцопросам, ни один из 39 кандидатов на должность не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей. При необходимости второй тур выборов состоится 21 апреля.