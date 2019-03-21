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Вступил в силу Указ Президента Украины Петра Порошенко №82/2019 о введении в действие решения СНБО Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Соответствующий текст указа Главы государства опубликован в газете «Голос Украины».

Напомним, 20 марта Президент своим указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц РФ.

 
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