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Президент РФ Владимир Путин прибегает к шантажу перед выборами в Украине, заставляя украинских избирателей выбирать между кандидатом в президенты, которому он отдает предпочтение, и последующим конфликтом с Россией.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал в интервью американскому The Hill, сообщает Укринформ.

«Этот вопрос поставил Путин. Будем ли мы вместе с Порошенко, и будем продолжать войну, или мы идем с кем-либо, кроме господина Порошенко, и он работает с любым, кроме него», - цитирует издание слова генпрокурора.

Луценко считает, что ситуацию, кроме «шантажа», затрудняет влияние РФ на медиа-ресурсы в Украине.

«Этот вопрос осложнялся не только в связи с прямым шантажом украинского народа Путиным, но и в связи с его влиянием на медиа-ресурсы в стране», - добавил глава Генпрокуратуры Украины.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в срыве украинских выборов как в 2014 году, так и в 2019 году заинтересован один человек - его фамилия Путин.
ForUm

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