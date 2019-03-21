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Патриарх Кирилл призвал священников не забывать за пастырскими обязанностями о своих семьях, при этом он признал существование определенного кризиса и в некоторых семьях духовенства.

Фото: РИА-Новости

«Кризис семейных ценностей, который поразил современное общество, прикоснулся и к жизни духовенства. Конечно, не в той мере, в какой он касается светских людей - я думаю, на порядок эта проблема менее острая, чем в светском мире, но, тем не менее, очевидно, что и существуют кризисные отношения в некоторых семьях духовенства. Я, как правящий архиерей города Москвы, получаю соответствующую информацию», - сказал Патриарх Кирилл в среду на заседании Высшего церковного совета РПЦ, передают "РИА-Новости".

Он оговорился, что это «не тревожная пока информация», хотя добавил, что если сравнить с тем, что было 10-20 лет назад, то налицо некая отрицательная динамика «с точки зрения сохранения священнических семей, атмосферы, которая в этих семьях».

По словам Патриарха, в условиях «тоталитарного распространения нравственно сомнительных представлений об отношениях между мужчиной и женщиной» не оказались в стороне от этого процесса и семьи духовенства, поскольку они живут в социуме, а не в изоляции.

«Нельзя объяснять свое неучастие в семейной жизни священника пастырской нагрузкой. Что бы ни происходило, семья должна занимать в жизни каждого женатого священника значимое место, потому что его семейная жизнь, особенно если речь идет о сельской местности, где жизнь вообще каждого человека на виду, имеет совершенно особое значение. Это непременно должна быть жизнь, с которой люди хотели бы брать пример», - заявил патриарх.
При этом он признал, что и в современных условиях среди верующих есть образцовые семьи. 
«Нам всем известны семьи - священнические и "мирянские", для которых семья - это действительно "малая церковь", но эта церковь созидается благословенными Богом трудами», - сказал он.

Патриарх также обратил внимание на то, что очень важно таким образом воспитывать семинаристов в духовных образовательных заведениях, чтобы они выходили оттуда «хотя бы теоретически готовыми к тому, как нужно строить семейные отношения». 

Кроме того, Патриарх призвал правящих архиереев внимательнее относиться к священникам и не исключать из сферы своей ответственности заботу о семейном благополучии духовенства.
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