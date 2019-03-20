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Патриарх Кирилл в связи с ростом напряженности в межправославных отношениях из-за действий Константинопольского Патриархата в Украине предложил издать «Православную энциклопедию» на английском языке.

Фото: РИА-Новости

Как сообщают РИА-Новости, Патриарх предложил создать на базе «Православной энциклопедии» пятитомный энциклопедический словарь для англоязычных православных приходов, для университетов, а также для исследователей, преподавателей в Европе, США и других странах.

По его оценке, данная инициатива является очень важной – «особенно сегодня, в условиях определенной напряженности в межправославных отношениях, так как "Православная энциклопедия" создается при участии представителей практически всех православных церквей». 

По словам Патриарха, этот же принцип участия авторов из разных стран планируется сохранить и в англоязычном словаре.

«Издание очевидно будет востребовано», - сказал он. 

При этом Патриарх Кирилл признал, что пока нет окончательного решения, как осуществить эту инициативу.

«Вы все, наверное, знаете, какие проблемы сейчас существуют в православном мире, какое напряжение возникло в связи с украинской темой, с незаконными действиями Константинополя, направленными на раздробление нашей Церкви, на укрепление раскола в Украине. И все это пробуждает интерес к Православию, к Русскому Православию, в том числе и в сообществе специалистов, и не только специалистов. Поэтому, конечно, представить адекватную, научно обоснованную позицию по всем тем вопросам, которые сегодня дискутируются, было бы очень и очень своевременным и правильным делом», - заключил Предстоятель РПЦ.
ForUm

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