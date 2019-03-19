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Оценочная миссия Международного валютного фонда для очередного пересмотра программы stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. ожидается в мае-июне. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире «Радио НВ», поясняя, что только после этого пересмотра Фонд будет принимать решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша, передает УНИАН.

«Первый пересмотр этой программы будет в мае-июне. На прошлой неделе, две недели, работала техническая миссия, а не оценочная, которая идет перед пересмотром», - пояснила Маркарова.

По ее словам, вскоре ожидается еще одна техническая миссия МВФ - по вопросу реформирования Фискальной службы. «Если смотреть, где мы сейчас в программе, то подавляющую часть вещей, которые мы должны были выполнить на сегодняшний день, мы выполняем», – добавила Маркарова.

В то же время, она подтвердила, что МВФ обеспокоен решением Конституционного суда об отмене ответственности в Уголовном кодексе Украины за незаконное обогащение. Также, отметила Маркарова, экспертов МВФ беспокоит задержка с большой приватизацией, которая до сих пор в Украине не стартовала.
Напомним, 18 декабря 2018 Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by (SBA) для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов США. При этом было принято также решение о досрочном завершении программы расширенного финансирования EFF для Украины.
ForUm

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