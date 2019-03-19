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Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер заявляет, что между Президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным существует личная вражда. Об этом Волкер сказал во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя, сообщает УНИАН.

Спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты не имеют позиции относительно поддержки того или иного кандидата в президенты Украины. «Мы поддерживаем принципы. Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления Украине ее суверенитета и территориальной целостности. Это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам», - отметил Волкер.

«Я думаю, что это правда. По сути, это не только правда, а и то, о чем Россия сама говорила, что она хочет видеть, как Порошенко терпит поражение, и это просто факт. Я думаю, что существует личная вражда между президентом Путиным и президентом Порошенко», - заявил Волкер и добавил, что российский лидер «ожидает перемен» в Украине.

При этом Волкер не уверен, что Россия поддерживает какого-то конкретного кандидата. В то же время он отметил, что ожидает от любой власти в Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведения реформ и борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее Волкер заявил, что РФ отказывается предпринимать какие-либо действия по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской кампании в Украине. 
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