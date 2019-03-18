Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта президента РФ Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация», – говорится в сообщении.

МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь, который признается всем миром.

В связи с визитом Путина в АР Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.

Напомним, 18 марта Путин посетил оккупированный Крым и Севастополь.