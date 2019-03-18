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Президент России Владимир Путин 18 марта посетит оккупированный Крым и Севастополь.   

«Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах «Малахов курган», - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин примет участие в праздновании пятой годовщины общекрымского «референдума» 2014 года.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». 

18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 

Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на «референдуме», международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. 
ForUm

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