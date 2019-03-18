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Минфин выполнил все маяки и львиную часть условий программы сотрудничества с МВФ. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает «Экономическая правда».

«Во время визита экспертов МВФ у нас произошло очень конструктивное обсуждение. Все текущие маяки и большинство текущих обязательств по программе выполнены, а те, которые не выполнены - в процессе выполнения, и мы понимаем, что их имплементация продвигается хорошо», - сказала она.

По ее словам, подготовка к объявлению конкурса на отбор руководителей государственной таможенной и Государственной налоговой служб в процессе, однако, даже если этот пункт будет выполнен не до конца апреля, а к середине мая - это технический момент.

«Главное, чтобы к моменту нашего шестимесячного просмотра (май 2019 - ЭП), мы выполнили все, что пообещали выполнить», - подчеркнула Маркарова.

Часть обязательств, которые еще предстоит выполнить, касается государственных банков.

«Скоро HR компании представят нам перечень кандидатов в независимых наблюдательных советов Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка. Я надеюсь, это произойдет до конца апреля», - сказала Маркарова.

«Потом нужно будет определиться с представителями от Кабмина и Администрации Президента. Думаю, что этот вопрос будет решен достаточно быстро», - сообщила министр финансов.

Выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента.

Ожидается, что Верховная Рада поддержит законопроект о введении авторизованных экономических операторов (№7473).

«Он относится к евроинтеграционным законопроектам, и сейчас мы вместе с комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики дорабатываем его», - рассказала Маркарова.

Министр финансов ожидает, что парламентарии рассмотрят его после закона о языке.

Еще два законопроекта, которые нужно принять в рамках обязательств перед МВФ и ЕС, - о введении общего транзита (№9532) с 35 странами и о предотвращении отмывания средств (№9417). Последний позволит привести правила финансового мониторинга в соответствии с Директивой ЕС. Эти законопроекты, вместе с ратифицированной Конвенцией MLI, позволят объединить усилия в борьбе с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения.

«Если говорить о пунктах меморандума, которые не являются маяками программы, то МВФ всегда с пониманием относится к причинам, по которым мы можем не уложиться в определенные программой сроки. Главное, чтобы эти причины были объективными «, - пояснила она.

«Что-то мы можем выполнить досрочно, то позже», - отметила Маркарова.

При вынесении вопроса о выделении стране транша на рассмотрение Совета директоров МВФ в первую очередь внимание уделяется выполнению предварительных мер и структурных маяков программы.

По словам Маркаровой, сегодня от продолжения сотрудничества Украины с МВФ зависит, сможет ли Украина получить финансирование Всемирного банка. Украина уже начала переговоры с ВБ о следующей сумме гарантий.

«Конечной цифры пока нет, но она может быть на уровне прошлого года - около 1 млрд долларов», - сообщила министр.

Также продолжение сотрудничества с МВФ является важным для реализации программы макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которой Украина работает для получения второго транша в сумме 500 млн евро.

«Все наши международные кредиторы готовы нам помогать и выделять финансирование, но наше пребывании в программе с МВФ является для них бенчмарком и обязательным условием», - резюмировала она.

Напомним, 18 декабря 2018 Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by (SBA) для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов США. При этом было принято также решение о досрочном завершении программы расширенного финансирования EFF для Украины.
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