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Народный депутат от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Сергей Березенко не явился на допрос в Главное следственное управление Национальной полиции Украины 18 марта в 10:00 в деле о подкупе избирателей. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Согласно информации ГСУ, народный депутат был приглашен в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) сегодня, 18 марта, в 10:00.

Однако на допрос следователя он не появился.

Березенко будет вызван на допрос в указанном уголовном производстве повторно.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что  «Тимошенко принесла огромную пачку документов, где фигурирует Березенко».
ForUm

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