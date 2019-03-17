Приезд украинского врача к политзаключенному Павлу Грибу не повлиял на его условия содержания в следственном изоляторе.

Об этом рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб, сообщает Громадське.

«Приезд украинского врача к политзаключенному Павлу Грибу, Василия Притулы, не повлиял на его условия содержания в следственном изоляторе», - говорится в сообщении.

По словам отца, Павел плохо себя чувствует - «тошнота, боли в нижней части живота». Он напомнил, что на последнем заседании, 15 марта, политзаключенному снова вызвали скорую.

Отец отметил, что суд не учитывает жалобы Павла и его адвоката Марины Дубровиной и на оправдательный приговор суда отец не надеется.

5 марта украинский врач Василий Притула, который наблюдает за болезнью Гриба - портальной гипертензией - с 4,5 лет описал динамику развития болезни политзаключенного негативно. Он отметил, что у Павла низкий уровень тромбоцитов, повышенный уровень билирубина, снижается показатель железа, увеличенный размер селезенки.

Он добавил, что в условиях следственного изолятора Грибу невозможно оказать необходимую терапию - «СИЗО - это противопоказания для пребывания с такой болезнью».

Напомним, дебаты в деле политзаключенного Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта.