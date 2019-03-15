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Дебаты в деле политзаключенного Павла Гриба назначены на 21 и 22 марта, сообщил отец украинца Игорь Гриб.

«Час назад закончился трехдневный (на этой неделе) судебный марафон в Ростове-на-Дону. Суд отказал во всех ходатайствах Павла и адвоката Марины Дубровиной», - написал он в Facebook.

Гриб отметил, что в очередной раз для Павла была вызвана судом «скорая помощь»: очередной укол и продолжение заседания.

Присутствовал на судебном заседании представитель посла ЕС в РФ и консул Украины.

«Ни одного журналиста не было. Павла это очень деморализует. Суд определил 21 и 22 марта 2019 проведения дебатов. Скоро приговор», - написал Гриб.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину  и отказался свидетельствовать в суде

 
ForUm

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