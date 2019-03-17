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Накануне выборов в украинском киберпространстве активизировались хакерские группировки, такие как Fancy Bear, The Shadow Brokers и прочие, имеющие отношение к России, заявил в интервью ZN.UA глава Киберполиции Украины Сергей Демедюк.
По его словам, киберполиция все чаще фиксирует массовое распространение модифицированного вредного программного обеспечения, которое они уже использовали во время атак на объекты критической инфраструктуры, а также нового, с которым раньше профильные специалисты не сталкивались.
«Это указывает на то, что российские хакеры пытаются любым способом получить доступ к сетям государственных органов», - отметил Демедюк. 
«Есть попытки «протестировать» атаками сайт ЦИК и получить информацию о ее внутренней сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое», - сообщил он.
Также Демедюк отметил, что хакеры «систематически штурмуют суды», атаковали Министерство агрополитики и Минюст. 
В последнее время, по его словам, подверглись системным атакам все центральные органы исполнительной власти. Успешных атак не было, заверяют в Киберполиции. 
Напомним, МВД призвало кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты.
ForUm

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