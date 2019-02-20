МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram.

«Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создание fake-профилей кандидатов. Соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины», - сообщила пресс-служба ведомства.

По словам министра Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

«Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации и использующие имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы», - отметил Аваков.

Он добавил, что администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов – получение голубой отметки «blue badge» в подтверждение ее подлинности.

«Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена ​​командой подходящего кандидата в президенты Украины», - добавил глава МВД.

Для того чтобы получить помощь в верификации профилей, кандидату или его доверенному лицу в общегосударственном округе необходимо написать заявку на почту [email protected], указав в письме ссылки на настоящий профиль и копию документов, подтверждающих официальную регистрацию в ЦИК/удостоверение доверенного лица.

Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения «blue badge». Однако киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.

По состоянию на 19 февраля 2019 только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют «blue badge» на своих официальных страницах. Киберполиция готова оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины по оперативному обеспечению верификации их страниц в Facebook.

Также с представителями Facebook были обсуждены меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены соцсетью для предупреждения недобросовестной агитации.

Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую ​​рекламу только после успешного прохождения проверки. При этом пользователям будет доступна информация о заказчика рекламы.