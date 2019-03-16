На Майдане Незалежности в Киеве начался начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал Национальный корпус. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает УНН.

Отмечается, что сейчас в центре Киева находится около 700 человек, и люди продолжают подходить. У некоторых на верхней одежде нашивки с надписью «Национальные дружины».

Добавим, в сообществе Нацкорпуса в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию «#СвинарчуковПорошенка - за решетку!». Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер».

Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.

На Майдане Независимости повесили большой баннер, надпись на котором дублирует название акции.

В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10 000 человек. Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок три тысячи правоохранителей.

Напомним, посольство США в Украине обнародовало предупреждение в связи с запланированным митингом Национального корпуса в Киеве.