Посольство США в Украине обнародовало предупреждение в связи с запланированным митингом Национального корпуса в Киеве.

Так, на сайте ведомства сообщается, что «в субботу, 16 марта, украинская националистическая группировка планирует провести митинг на Майдане Незалежности».

«Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. Большие толпы ожидаются в этом районе», - предупредили в Посольстве.

Гражданам рекомендуется избегать толп и демонстраций; быть готовым к большому количеству полиции, перекрытию улиц, обыскам; следовать инструкциям правоохранительных органов.

Национальный корпус анонсировал на 16 марта проведение «всеукраинского масштабного протеста против коррупционеров, которые грабят армию». Начало запланировано на 12:00.

Напомним, бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США в своем отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год назвало националистические организации С14 и «Азов» «группами ненависти».