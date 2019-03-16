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В Министерстве финансов исходят из действующей программы с МВФ, которая предусматривает постепенное повышение цены на газ, однако не исключают, что эта цена может строиться с учетом длительного падения цены на мировом рынке и наращивания собственной добычи.

Об этом во время отчета об исполнении государственного бюджета за 2018 сказала министр финансов Оксана Маркарова, отвечая на вопрос, получила ли приказ от Премьер-министра относительно переговоров с МВФ, чтобы не допустить повышения цен на газ для населения.

«В действующей программе с МВФ записаны все условия, включая рыночную цену на газ. По этому условию у нас есть определенный график, согласно которому мы выходим на рыночную цену на газ и при этом защищаем население через систему субсидий», - сказала Маркарова.

Она отметила, что цена на газ зависит от мировых цен и объемов собственной добычи.

Поэтому, если рыночная цена на газ будет падать, и фокус будет на том, чтобы происходило увеличение собственной добычи газа, это будет основным индикатором формирования цены на газ.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман поручил НАК «Нафтогаз Украины» совместно с Министерством финансов провести рабочую дискуссию с Международным валютным фондом относительно цены на газ для населения.
ForUm

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