Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта, пересекли 45 тыс. человек. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что поток через КПВВ на Донбассе характеризуется ростом, в частности, пункты пропуска пересекли человек 45000 и 5500 транспортных средств:

Майорское - 10425 человек и 1160 транспортных средств;

Марьинка - 9990 человек и 1620 транспортных средств;

Новотроицкое - 8945 человек и 1480 транспортных средств;

Гнутово - 5320 человек и 1120 транспортных средств.

Станица Луганская" - 10240 человек.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. Утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/70; «Марьинка» - 10/70; «Новотроицкое» - 0/40; «Гнутово» - 20/25.

Напомним, вчера на Донбассе в очередях на КПВВ умерли два человека. По данным пресс-центра ООС, на пунктах пропуска «Майорск» и «Новотроицкое» двум мужчинам стало плохо, медикам не удалось спасти их.

Ранее также стало известно, что КПВВ «Новотроицкое» закроют на один день.