На линии разграничения на Донбассе со стороны оккупантов погибли двое мужчин, сообщает украинская сторона СЦКК.

Так, в 10:35 на КПВВ «Новотроицкое» водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста «Березовое-2» 64-летний гражданин К. почувствовал слабость и потерял сознание. На указанное сообщение старший наряда КПВВ «Новотроицкое» вызвал машину скорой помощи, которая прибыла уже в 10:45. Однако, к сожалению, по приезду скорой констатировали факт смерти данного гражданина. Предварительный диагноз – инфаркт.

В 11:20 родственники умершего забрали тело на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал).

В то же время, во время прохождения на вход с временно оккупированной территории КПВВ «Майорское» гражданин Украины П. в 11:40 потерял сознание. В 11:45 была вызвана скорая помощь «Asap». По прибытию скорой помощи с 12:00 до 12:15 осуществлялись реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата. В 12:15 врачи констатировали смерть данного гражданина.

Родственники умершего планируют перевезти тело на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал).

Украинская сторона СЦКК заявляет, что указанные случаи произошли вследствие того, что представители вооруженных формирований Российской Федерации продолжают практику создания длинных очередей для мирных жителей во время пересечения линии разграничения, что практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения.