По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток к гражданину Соединенных Штатов Америки, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержание 34-летнего мужчину произошло 12 марта в Киеве сотрудниками К СБУ во взаимодействии с Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ. Одновременно с этим в Государстве Израиль проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля.

В соответствии с постановлением суда задержанный в Киеве гражданин США будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль.

Напомним, 12 марта сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией государства Израиль под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками и задержали главу наркокартеля.