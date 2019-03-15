Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявляет, что к очередной аварии в Керченском проливе привела безответственность оккупационных властей РФ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по имеющейся информации 13 марта морское судно Maryland село на мель в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала во время прохождения через Керченский пролив. По данным международных систем мониторинга кораблей, морское судно под флагом Либерии двигалось из Мариупольского морского торгового порта в направлении итальянского порта Маргера. Высота судна Maryland составляет 13,9 метра, а его максимальная осадка – 7,7 метра.

Следует отметить, что после оккупации Крыма Российской Федерацией оккупационные администрации осуществляют полный контроль над Керченским проливом и Керчь-Еникальским канал. Оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров. При этом по имеющейся информации, в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено, глубина конструкции на этом участке – 8,3 метра. Таким образом технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море.

«Однако незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море», - говорится в сообщении.

Из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции наблюдается заиливание дна и отложение песка в районе Керченского пролива. Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море.

После оккупации Крымского полуострова ответственность за работу Керчь-Еникальского канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет Российская Федерация.