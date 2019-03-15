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Судно Maryland под флагом Либерии, которое шло из украинского Мариуполя в Венецию с грузом металла, село на мель в Керченском проливе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота

«Судно село на бровку (Керчь-Еникальского канала. – Ред.) вечером 13 марта. Пока остается там, до завтра точно», - сказал собеседник агенства.

По его словам, четыре буксира пытались снять Maryland с мели, но им это не удалось.

Отмечается, что угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет, на движение судов в проливе инцидент не повлиял. 

Сообщается, что судно вышло из Мариуполя в 18:13 11 марта. По состоянию на 21:20 четверга судно «Maryland» было в Керченском проливе неподалеку от незаконно построенного Россией Керченского моста (со стороны Азовского моря) со статусом «на якоре». Его осадка составляет 7,7м.
ForUm

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