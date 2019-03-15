Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко поручил министру обороны решить вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих горно-штурмовых подразделений ВСУ. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня, когда 128 бригада возвращается на Закарпатье в свой пункт постоянной дислокации, я поручаю присутствующему здесь министру обороны Украины Степану Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов и приравнять их к бойцам подразделений десантно-штурмовой войск. На 23% поднять денежное обеспечение», - сказал Глава государства на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины и боя на Красном Поле. «Это настоящая элита украинского войска», - добавил Президент.

«Сегодня наши бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад воюют на самом высоком уровне», - подчеркнул Порошенко.

Верховный Главнокомандующий также приказал принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков и строительства новых современных жилых фондов для размещения военнослужащих горно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Он также предложил для этого привлечь силы и средства Государственной специальной службы транспорта. Он поручил министру подписать соответствующие приказы.

Напомним, 2 марта министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военнослужащим, находящимся в районе ООС. На передовой доплаты вырастут до 12 тысяч, а военные моряки, несущие службу в акватории Азовского моря, получат доплату с 1 апреля.