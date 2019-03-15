также в разделеОбщество
МинВОТ: Очередная авария в Керченском проливе произошла из-за построенного моста 8
Почти треть украинцев согласны на автономию «Л/ДНР» в составе Украины 64
Между Киевом и Ужгородом возобновили виасообщение 18
Луценко: В НАБУ есть предатели 38
ГБР вызвало на допрос журналистов Bihus.Info 25
Семочко будет руководить СВР до назначения нового главы ведомства 36
Трое судей КС выступили за отставку Шевчука с поста главы суда 77
Марчук: Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской 27
Луценко о деле Гандзюк: Происходит безумие 391
Военные уничтожили БМП боевиков 37
Луценко допускает, что Мангеру могут изменить подозрение на менее тяжкое 35
На заводах Укроборонпрома выявили недостачу комплектующих на 48 миллионов 94
14 марта. Картина дня 25
Порошенко встретился на передовой с бойцами «Азова» 64
Хакеры по заказу из РФ готовили кибератаку во время выборов президента 33
Чиновница Укрзализныци вымогала взятки за устройство на работу 53
Божко назначили заместителем Климкина 61
Пограничники ужесточат проверку журналистов из РФ 23

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко поручил министру обороны решить вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих горно-штурмовых подразделений ВСУ. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Закарпатскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня, когда 128 бригада возвращается на Закарпатье в свой пункт постоянной дислокации, я поручаю присутствующему здесь министру обороны Украины Степану Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов и приравнять их к бойцам подразделений десантно-штурмовой войск. На 23% поднять денежное обеспечение», - сказал Глава государства на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины и боя на Красном Поле. «Это настоящая элита украинского войска», - добавил Президент.

«Сегодня наши бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад воюют на самом высоком уровне», - подчеркнул Порошенко.

Верховный Главнокомандующий также приказал принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков и строительства новых современных жилых фондов для размещения военнослужащих горно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Он также предложил для этого привлечь силы и средства Государственной специальной службы транспорта. Он поручил министру подписать соответствующие приказы.

Напомним, 2 марта министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военнослужащим, находящимся в районе ООС. На передовой доплаты вырастут до 12 тысяч, а военные моряки, несущие службу в акватории Азовского моря, получат доплату с 1 апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
17
Теги