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Против Центральной избирательной комиссии подали 59 исков. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

По ее словам, в 28 случаях Центризбирком дело выиграл. «По состоянию на сегодня ЦИК приняла участие в 59 судебных делах, в 28 исках против ЦИК было отказано, 16 - оставлено без рассмотрения, а лишь три иска – удовлетворено», - отметила Слипачук.

Она также добавила, что ЦИК без отклонений следует графику организации выборов и выполняет все возложенные на нее функции, руководствуясь законодательством Украины.
ForUm

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