Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции украинской армии в Донецкой и встретился с военнослужащими полка «Азов», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он поздравил бойцов-добровольцев и всех украинцев с Днем украинского добровольца.

«Прежде всего я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево», - сказал Порошенко.

«Здесь, с фронта я хочу поздравить всех добровольцев с Днем добровольца. Всех, кто хочет защищать родную землю. Мы всегда делаем все, чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм», - подчеркнул Президент.

Верховный Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого воина, который сейчас находится на передовой за высокий патриотизм дисциплину и высокую боевую выучку.

Президент отметил, что очень ценит тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии. «Я хочу поблагодарить за наше единство», - отметил Порошенко. Он напомнил, что сегодня весь украинский народ достойно дает отпор русским агрессорам и очень важно не дать врагу возможность подорвать страну изнутри.

«Сегодня в составе ВСУ 170 тыс. добровольцев и их количество не уменьшается», - отметил Порошенко и добавил, что очень важно сохранить дух добровольцев.

Глава государства также отметил роль добровольцев Украинской добровольческой армии в защите Украины и попутно поблагодарил присутствующего на встрече Дмитрия Яроша.

Добровольцев также поздравил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, полковник Сергей Кривонос.